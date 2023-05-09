First Year Design Challenges: Spring 2023

During the first year at TCNJ, all engineering students take ENG 144 – Fundamentals of Engineering Design.
Fundamentals of Engineering Design provides an introduction to the study of engineering design and the fundamental skill sets used in design processes. Topics include spatial visualization, problem solving/engineering design process, and introduction to engineering tools for data analysis and visualization. These topics are practiced through team-based projects and interactive activities.
Grand Prize
Team 5: Hannah Dengler, Nicholas Schwing, Peter Fragomeni, Brendan Shafer
Innovative Design
Team 2: Tony Gonzalez, Kaleb Martin, Robert Braciszewski, Nathaniel Jean-Baptiste
Marketable Design
Team 11: Thomas Blach, Paramveer Grewal, Camden Poitras, Matthew Russo
Craftsmanship Design
Team 19: Mikeal Wendling, Karra Lavden,Olivia Bruno,Chaiyo M Kosinski
Best Presentation
Team 15: Philip Buccino, Raymond Sean Lipinski, Asid Khan Khadam, Nicholas R Tropeano
Top Three Teams for Distance Competition
Team 19: Mikeal Wendling, Karra Lavden,Olivia Bruno,Chaiyo M Kosinski
Team 2: Tony Gonzalez, Kaleb Martin, Robert Braciszewski, Nathaniel Jean-Baptiste
Team 5: Hannah Dengler, Nicholas Schwing, Peter Fragomeni, Brendan Shafer
Top Three Teams for Accuracy Competition
Team 11: Thomas Blach, Paramveer Grewal, Camden Poitras, Matthew Russo
Team 5: Hannah Dengler, Nicholas Schwing, Peter Fragomeni, Brendan Shafer
Team 20: Christopher A Philburn, Phillip A Sambucci, Leah Sklar, Nora J Conover