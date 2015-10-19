The College of New Jersey Logo

Apply     Visit     Give     |     Alumni     Parents     Offices     TCNJ Today     

Electrical and Computer Engineering MUSE Participants

Pictures from the MUSE Poster Session, September 1, 2015

 

(left) Photo of Levenson, Adegbege, and Nelson.
(left)Levenson, Adegbege, and Nelson

Dr. Ambrose Adegebege

  • Richard Levenson, Mathematical Programming for Real-time Model Predictive Control
  • Amanda Correia Veras, Neural-Inspired Circuits for the Economic Dispatch of Electric Power
  • Zachary NelsonFast Implementation Algorithms for Multivariable Algebraic Loops

 

Dr. Larry Pearlstein

Shubham Tandon and Juliann Swift.
Shubham Tandon and Juliann Swift
  • Arthur Vidal de Negreiros Silva, Sabrina de Almeida Fontana Magalhaes, Douglas Filipe Souza Torquato, Raul Marques de Oliveira, Frederico Guimaraes Silva, Augusto Seolin Jurisato, Sílvia Patrícia Calixto de Lira Sant’ AnaAdvancements in LED Lighting System Design
  • Juliann Swift and Shubham Tandon, Active Audio Cancellation of Electronically Amplified Sound

 

 

Photo of Julian Daum.
Julian Daum

Dr. Anthony S. Deese

  • Julian Daum, Smart Wireless Network For Load Automation and Demand Response

 

 

 

Dr. Seung-yun Kim

  • Yilin Yang and Daniel Ponsini,
    (left) Photo of Ponsini, Kim and Yang.
    (left) Ponsini, Kim and Yang

    Toward Humanoid Robot Self Awareness Algorithms using Petri net Modeling and Simulation Analyses

Contact

Armstrong Hall, Room 165
The College of New Jersey
P.O. Box 7718
2000 Pennington Rd.
Ewing, NJ 08628

609.771.2538
engineer@tcnj.edu

Office of the Dean

Faculty & Staff

Campus Map

Driving Directions

Apply

Request Info

Visit

Top
Opportunities for Prospective StudentsLearn More
+

TCNJ Today || Parents || Alumni

TCNJ Home

About

Academics

Admissions

Athletics

Campus Life

Library

A-Z | Directory | Map | Offices