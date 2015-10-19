Electrical and Computer Engineering MUSE Participants

Pictures from the MUSE Poster Session, September 1, 2015
Dr. Ambrose Adegebege
- Richard Levenson, Mathematical Programming for Real-time Model Predictive Control
- Amanda Correia Veras, Neural-Inspired Circuits for the Economic Dispatch of Electric Power
- Zachary Nelson, Fast Implementation Algorithms for Multivariable Algebraic Loops
Dr. Larry Pearlstein
- Arthur Vidal de Negreiros Silva, Sabrina de Almeida Fontana Magalhaes, Douglas Filipe Souza Torquato, Raul Marques de Oliveira, Frederico Guimaraes Silva, Augusto Seolin Jurisato, Sílvia Patrícia Calixto de Lira Sant’ Ana, Advancements in LED Lighting System Design
- Juliann Swift and Shubham Tandon, Active Audio Cancellation of Electronically Amplified Sound
Dr. Anthony S. Deese
- Julian Daum, Smart Wireless Network For Load Automation and Demand Response
Dr. Seung-yun Kim
- Yilin Yang and Daniel Ponsini,
Toward Humanoid Robot Self Awareness Algorithms using Petri net Modeling and Simulation Analyses